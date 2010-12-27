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Ночью на путепроводе в Парнасе произошла массовая авария
Сегодня, 7:54
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lesjasap
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Ночью на путепроводе в Парнасе произошла массовая авария

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Пять машин столкнулись на Парнасском путепроводе.

В Выборгском районе столкнулись пять автомобилей. Инцидент произошел в ночь на 3 октября  недалеко от торгового комплекса “Мега-Парнас”. Авария на некоторое время перекрыла движение в сторону Приозерска. 
 
По сообщениям очевидцев, велика вероятность, что ДТП произошло из-за валявшегося на дороге мусора или препятствия. Водитель, находившийся на первой машиной, попавшей в аварию, поздно заметил предмет и резко затормозил. Остальные участники движения не успели подстроиться. 
 
Сведений о пострадавших нет. Сообщается о значительных повреждениях транспортных средств.
Теги: авария , выборгский район , дтп , парнас
Категории: Новости СПб

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