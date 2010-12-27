Ночью на путепроводе в Парнасе произошла массовая авария

Пять машин столкнулись на Парнасском путепроводе.

В Выборгском районе столкнулись пять автомобилей. Инцидент произошел в ночь на 3 октября недалеко от торгового комплекса “Мега-Парнас”. Авария на некоторое время перекрыла движение в сторону Приозерска.

По сообщениям очевидцев, велика вероятность, что ДТП произошло из-за валявшегося на дороге мусора или препятствия. Водитель, находившийся на первой машиной, попавшей в аварию, поздно заметил предмет и резко затормозил. Остальные участники движения не успели подстроиться.

Сведений о пострадавших нет. Сообщается о значительных повреждениях транспортных средств.