На проспекте Ударников владелец иномарки выстрелил в лицо другому водителю из газового пистолета

Пострадавший получил серьезные ожоги и переломы пальцев.

В пятницу, 24 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга ссора между двумя автомобилистами закончилась стрельбой из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел на углу проспекта Ударников и улицы Лазо около 15 часов дня. Водитель "Ауди" начал ругаться с 20-летним владельцем другой машины, а затем покинул салон автомобиля и выстрелил из газового пистолета в лицо оппонента.

Пострадавший попал в больницу. У него медики диагностировали ожоги лица и переломы пальцев. Мужчина написал заявление в полицию. Стражи порядка "по горячим следам" поймали 41-летнего подозреваемого. Мужчину задержали на улице Операторов.

На данный момент устанавливаются обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.

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