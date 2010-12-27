В Кировском районе на проспекте Стачек сгорела маршрутка

На фотографиях видно, что сначала пламя появилось из капота машины.

В Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек сгорела маршрутка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Пожар случился у дома № 91 на проспекте Стачек. К счастью, в машине не было пассажиров. Как сообщили очевидцы, огонь в маршрутном такси появился в 10. 30. На фотографиях видно, что сначала пламя появилось из капота машины.

Пожар уже ликвидировали. В пресс-службе городского МЧС сообщили, что в автомобиле марки Mercedes Sprinter выгорел моторный отсек.

В четверг, 26 июля, в Красногвардейском районе города случился пожар: клубы дыма затянули небо над промзоной на Екатерининском проспекте.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.