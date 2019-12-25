На проспекте Стачек мигрант предложил любовь женщине и потрогал ее за ягодицы

Потерпевшая спугнула насильника пронзительным криком.

В Петербурге разыскивают молодого человека 23-25 лет, который домогался 31-летнюю женщину возле дома №95 на проспекте Стачек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около шести вечера 1 ноября. По словам потерпевшей, к ней подошел мужчина азиатской внешности и, предложив вступить с ним в половую связь, положил руки на ягодицы своей жертве. Женщина спугнула насильника пронзительным криком.

В заявлении она рассказала, что незнакомец был ростом около 175 см, с черными волосами и карими глазами. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Луге неизвестный надел девушке на голову пакет и изнасиловал ее.

Фото: Piter.TV