На проспекте Стачек "лыжник" в оранжевой шапке вынес из "Связного" 270 тысяч рублей

Вечером преступник-экстремал совершил ограбление на велосипеде.

В Кировском районе налетчик в горнолыжной маске и оранжевой шапке обокрал магазин сотовой связи. Преступление совершено около 20 часов вечера 11 апреля на проспекте Стачек, 66.

Неизвестный мужчина с пистолетом зашел в офис "Связного". Угрожая сотрудникам заведения оружием, он заставил 20-летнего менеджера выдать ему дневную выручку салона. Молодой человек открыл сейф и выдал преступнику 270 тысяч рублей. Деньги были заранее сложены, потому что в ближайшее время их должны были забрать инкассаторы.

Персоналу удалось нажать тревожную кнопку. Охранники прибыли спустя шесть минут после вызова, но злоумышленнику удалось вовремя скрыться с места инцидента. В отношении разбойника возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах ограбления разбирается полиция. До данным пострадавших сотрудников, вор скрылся на собственном транспортном средстве - велосипеде. Он направился в сторону метро "Нарвская".

