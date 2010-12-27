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На проспекте Стачек "лыжник" в оранжевой шапке вынес из "Связного" 270 тысяч рублей
Сегодня, 9:07
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lesjasap
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На проспекте Стачек "лыжник" в оранжевой шапке вынес из "Связного" 270 тысяч рублей

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Вечером преступник-экстремал совершил ограбление на велосипеде.

В Кировском районе налетчик в горнолыжной маске и оранжевой шапке обокрал магазин сотовой связи. Преступление совершено около 20 часов вечера 11 апреля на проспекте Стачек, 66. 

Неизвестный мужчина с пистолетом зашел в офис "Связного". Угрожая сотрудникам заведения оружием, он заставил 20-летнего менеджера выдать ему дневную выручку салона. Молодой человек открыл сейф и выдал преступнику 270 тысяч рублей. Деньги были заранее сложены, потому что в ближайшее время их должны были забрать инкассаторы. 

Персоналу удалось нажать тревожную кнопку. Охранники прибыли спустя шесть минут после вызова, но злоумышленнику удалось вовремя скрыться с места инцидента. В отношении разбойника возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах ограбления разбирается полиция. До данным пострадавших сотрудников, вор скрылся на собственном транспортном средстве - велосипеде. Он направился в сторону метро "Нарвская".
 

Теги: выручка , лыжник , ограбление , проспект стачек , связной
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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