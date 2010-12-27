На проспекте Стачек ребенок выпал из окна 4 этажа: малыша увезла реанимация

Реанимация увезла ребенка, выпавшего из окна на проспекте Стачек.

Очевидцы сообщают о ЧП в Кировском районе Санкт-Петербурга. Сегодня вечером, 24 августа, на проспекте Стачек маленький ребенок выпал из окна. По словам свидетелей происшествия, малыша увезли на реанимации. Ребенок получил травмы, но выжил.

Судя по оконной сетке, лежащей на асфальте, пострадавший случайно выпал из окна. Обычно в таких случаях дети опираются на оконную сетку, а она не выдерживает их вес. При этом родителей регулярно предупреждают, что для маленьких детей нужно устанавливать на окна помимо сеток еще и специальные блокирующие замки.

В Сети уже появились первые фото с места ЧП. Очевидцы уточняют, что речь идет о малыше 2-3 лет от роду, растущему в многодетной семье выходцев из Азербайджана.

Фото: Мегаполис