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На проспекте Славы автомобилист без прав и регистрации попал в больницу из-за спровоцированного ДТП
Сегодня, 9:00
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lesjasap
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На проспекте Славы автомобилист без прав и регистрации попал в больницу из-за спровоцированного ДТП

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ВО Фрунзенском районе водитель врезался в машину и сам загремел в больницу с травмами.

Вечером во Фрунзенском районе произошла авария. Столкнулись два представителя российского автопрома: “ВАЗ-2114” и “Лада Гранта”. Машины врезались друг в друга на перекрестке между Софийской улицей и проспектом Славы. 
 
Как сообщают очевидцы, автомобили получили серьезные повреждения. Больше всего досталось “ВАЗу”. На месте ДТП работали сотрудники дорожной инспекции. Представители закона не нашли у виновника аварии ни удостоверения личности, ни временной регистрации на проживание в Петербурге, ни водительских прав. В настоящее время он госпитализирован в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Теги: авария , дтп , проспект славы , софийская улица , фрунзенский район
Категории: ДТП Новости СПб

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