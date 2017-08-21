На проспекте Славы подрались двое водителей

Двое мужчин подрались прямо на проезжей дороге.

Как сообщил один из пользователей социальной сети Вконтакте, его видеорегистратор засек драку двух нерусских мужчин, которые сцепились прямо на дороге во время оживленного движения автомобилей.

Автовладелей практически сразу загрузил видео на свою личную страничку.

Как можно рассмотреть на записи, двое мужчин, один в белой, другой в темной футболке устроили драку на проспекте Славы. Машины "борцов" стоят на обочине дороги, поэтому не мешают двтжению транспорта.

Причина такого агрессивного поведения пока что неясна. Однако, водители могли навредить себе, друг другу и создать опасную ситуацию, в которой пострадали бы и другие участники дорожного движения.

Пользователи группы "ДТП и ЧС в Санкт-Петербурге" негативно отозвались о данной ситуации.

Видео: Вконтакте/id1816679