Затопило уже целую полосу проезжей части.

В пятом часу дня в субботу, 7 ноября, на проспекте Шаумяна прорвало трубу с холодной водой. Об этом в соцсетях рассказали местные жители, приложив видео свежего потопа.

На кадрах заметно, как вода обильно льется из-под асфальта и затапливает проезжую часть проспекта – одна полоса движения уже почти полностью покрылась водой. Тротуар также частично ушел под воду.

Подробности аварии пока неизвестны.

Также мы сообщали, что в Петербурге в следующем году отремонтируют 260 км теплосетей.

Видео: Максим Тарасов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"