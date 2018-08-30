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Alena_Zinovieva
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На проспекте Просвещения женщина едва не попала под грузовик

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До пешеходного перехода оставалось несколько шагов.

Сегодня днем на пресечении проспекта Просвещения и улицы Есенина женщину едва не сбил грузовик. Жительница Петербурга решила не доходить до пешеходного перехода несколько шагов и перебежать дорогу там, где не положено. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с регистратора.

От травм женщину спасла хорошая реакция водителя Газели. Он сумел вовремя затормозить и вежливо пропустил даму вперед.

Ранее мы писали, что в Калининском районе участник массовой аварии попал в больницу.

Видео: Piter.TV

Теги: авария , видео , правила дорожного движения
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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