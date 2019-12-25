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На проспекте Просвещения упавшее дерево придавило три автомобиля
Сегодня, 15:00
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nadezhda_sib

На проспекте Просвещения упавшее дерево придавило три автомобиля

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Пешеходам было не пройти.

Дерево упало на припаркованные автомобили, а также загородило проезд во дворце на проспекте Просвещения. Фотография была опубликована утром 24-го мая в социальной сети "ВКонтакте". 

Инцидент произошел у дома №14/3. Крона упала на три дерева. Есть вероятность, что еще одну машину придавил ствол. 

Пользователи утверждают, что машины были припаркованы в неправильном месте. На кадрах видео, что около дерева машины действительно стоят на тротуаре.

В понедельник порывы ветра могут составить до 17 м/с.

Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб

Теги: дерево, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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