На проспекте Просвещения упавшее дерево придавило три автомобиля

Пешеходам было не пройти.

Дерево упало на припаркованные автомобили, а также загородило проезд во дворце на проспекте Просвещения. Фотография была опубликована утром 24-го мая в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел у дома №14/3. Крона упала на три дерева. Есть вероятность, что еще одну машину придавил ствол.

Пользователи утверждают, что машины были припаркованы в неправильном месте. На кадрах видео, что около дерева машины действительно стоят на тротуаре.

В понедельник порывы ветра могут составить до 17 м/с.

Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб