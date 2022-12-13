На проспекте Просвещения пожарные тушили "Газель"

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Калининском районе сегодня, 24 марта, произошел пожар. На проспекте Просвещения у дома № 68 сгорел "Газель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21:13. В грузовике выгорел моторный отсек и частично обгорел салон.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 21:32 пожар потушили.

В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv