На проспекте Науки злоумышленник с гранатой пытался ограбить ломбард

Работники компании не испугались и не стали выполнять условия дебошира. Он ушел с пустыми руками.

Правоохранители разыскивают мужчину, который пытался украсть деньги из ломбарда на проспекте Науки. Злоумышленник угрожал сотрудникам фирмы "гранатой". Однако работники организации не отдали средства бандиту.

По информации Piter.tv, неизвестный ворвался в ломбард и начал кричать, что взорвет здание гранатой, если ему не передадут кассу и все украшения. Но работники компании не испугались и не стали выполнять условия дебошира. Они оперативно вызвали полицию. Хулиган покинул место преступления с пустыми руками.

Стражи порядка прибыли по адресу и начали проверку. Они изъяли записи с камер наблюдения. На одном из кадров грабитель показал свое лицо. Разыскиваемому мужчине около 30 лет. Он был одет в черно-зеленую куртку, на рукаве изображена эмблема баскетболиста, на спине у хулигана был рюкзак. Рост мужчины 170-180 сантиметров. Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемого.

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Видео: Piter.tv