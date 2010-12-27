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На проспекте Луначарского пожилая петербурженка замерзла до смерти во дворе дома
Сегодня, 13:52
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lesjasap
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На проспекте Луначарского пожилая петербурженка замерзла до смерти во дворе дома

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В северной части Санкт-Петербурга пожилая женщина замерзла насмерть. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и обстоятельства дела. 
 
Сообщается, что тело престарелой женщины обнаружили около парадной дома номер 70 корпус 2 по проспекту Луначарского. Петербурженку без сознания госпитализировали в Городскую больницу номер три. Медики диагностировали у пациентки общее переохлаждение. Инцидент произошел в районе пяти часов вечера 30 декабря. Отмечается, что от пострадавшей сильно пахло алкогольными напитками.
 
Доктора не смогли спасти петербурженку. Она умерла через 40 минут после приезда в больницу. 
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Теги: госпитализация , переохлаждение , проспект луначарского
Категории: Новости СПб Происшествия

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