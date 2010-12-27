На проспекте Луначарского пожилая петербурженка замерзла до смерти во дворе дома

В северной части Санкт-Петербурга пожилая женщина замерзла насмерть. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и обстоятельства дела.

Сообщается, что тело престарелой женщины обнаружили около парадной дома номер 70 корпус 2 по проспекту Луначарского. Петербурженку без сознания госпитализировали в Городскую больницу номер три. Медики диагностировали у пациентки общее переохлаждение. Инцидент произошел в районе пяти часов вечера 30 декабря. Отмечается, что от пострадавшей сильно пахло алкогольными напитками.

Доктора не смогли спасти петербурженку. Она умерла через 40 минут после приезда в больницу.