На проспекте Кузнецова прорвало трубу рядом с детским садом

В Красносельском районе произошла коммунальная авария: прорвало трубопровод с кипятком.

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу. Очевидцы рассказывают, что инцидент произошел на территории детского учреждения по проспекту Кузнецова. Около дома под номером 23 не выдержала перепада температуры конструкция с горячей водой.

По улице разлился кипяток. Вода заливает припаркованные автомобили. ГУП "ТЭК СПб" ответило местным жителям, что ответственность за ремонт трубопровода лежит на другой организации. Через несколько часов детскому садику дадут тепло по резервной схеме.

Сейчас район заполнен густым белым дымом. Местные жители переживают за детей и собственную безопасность. На данное время аварийный служб на месте нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

