На проспекте Культуры под колесами грузовика оказался пешеход

В Северной столице шофер сбил спешащего человека: пешеход провел ночь не дома, а в больнице.

В Выборгском районе Петербурга поздним вечером грузовая машина сбила человека. Инцидент произошел на проспекте Культуры, 7А. Из-за плохой освещенности 55-летний водитель фургона "Форд Транзит" не заметил препятствие на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по СПб и Ленобласти.

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Молодой 20-летний юноша перебегал дорогу в неположенном месте. Однако, некоторые свидетели утверждаю, что петербуржец находился в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда произошла авария.

В результате столкновения с большегрузом, пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Жертву ДТП забрали врачи скорой помощи. Он госпитализирован.