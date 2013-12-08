На проспекте Космонавтов школа на 1100 мест готова на 90%

Сдать школу планируется к сентябрю.

В Московском районе, на проспекте Космонавтов, участок 14 завершается строительство школы на 1100 мест. Строительная готовность здания составляет более 90%. Сдать школу планируется к сентябрю, сообщили на портале "Строительный Петербург".

Общая площадь здания составляет более 27 тысяч м2. Школа состоит из трех примыкающих друг к другу блоков: начальных классов, помещений для учащихся 5-11 классов и общешкольных помещений.

Трехэтажный блок начальных классов располагается в левой части здания и имеет собственный выход. В нем находятся учебные помещения, группы продленного дня, спальни, игровые, рекреации и санузлы. На 1 и 2 этажах расположены кабинеты учащихся первых классов, на 2-3 этажах – учащихся 2-4 классов.

Четырехэтажный блок помещений для средней и старшей школы располагается в правой части здания. В нем разместятся учебные помещения, лаборантские, рекреации, санузлы, мастерские.

Блок общешкольных помещений включает вестибюль, гардеробы, помещение охраны, два спортивных зала, бассейн, пищеблок с обеденным залом на 550 мест, медицинский блок, актовый зал на 1100 мест, библиотеку.

Рядом со школой появятся футбольное поле, полоса препятствий, волейбольная площадка, беговая дорожка и яма для прыжков.

Фото: портал "Строительный Петербург"