На проспекте Испытателей отремонтируют трамвайные пути за 173 млн рублей

По контракту работы должны быть завершены через 3,5 месяца.

В Приморском районе отремонтируют трамвайные пути через 3,5 месяца. Обэтом стало известно благодаря документам, которые размещены на сайте государственных закупок.

Ремонтные работы коснуться двух участков Приморского района. Так, на улице Ильюшина отремонтируют пути протяженностью в 1000 метров. А на проспекте Испытателей новые рельсы появятся от улицы Сизова до Комендантской площади включительно. Сумма всего ремонта составила 173 миллиона рублей.

Капитальным ремонтом займется компания "Ник", которая стала победителем аукциона городской дирекции транспортного строительства. Отметим, что в конкурсе больше никто не участвовал.

По контракту подрядчик должен сначала разобрать трамвайные пути, а затем положить новые. Также в список заданий победителя аукциона включена реконструкция остановок.

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