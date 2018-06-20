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На проспекте Художников Nissan сбил девочку на самокате
Сегодня, 8:55
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nastya960

На проспекте Художников Nissan сбил девочку на самокате

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Девочка находится в реанимации.

В Петербурге под колесами автомобиля оказался ребенок на самокате. Переломы десятилетней девочки лечат в детской больнице имени Раухфуса. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Вечером в четверг, 25 апреля, на перекрёстке Поэтического бульвара и проспекта Художников Nissan сбил на пешеходном переходе девочку на самокате. За рулем находилась 37-летняя женщина, с места происшествия ребенка доставили в реанимацию.

Ранее на Циолковского "Камаз" сбил девушку на синем самокате.
Фото: pixabay

 

 

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Теги: nissan, авария с самокатом, пешеходный переход, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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