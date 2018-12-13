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На проспекте Художников отчим и пасынок устроили поножовщину
Сегодня, 15:38
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alexandra08

На проспекте Художников отчим и пасынок устроили поножовщину

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Во время драки молодой человек и его 42-летний отчим нанесли друг другу удары ножом.

В Выборгском районе отчим и пасынок порезали друг друга. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

ЧП произошло в одной из квартир дома № 41 на проспекте Художников. Во время драки молодой человек и его 42-летний отчим нанесли друг другу удары ножом.

Сейчас оба пострадавших госпитализированы.Уже возбуждено уголовное дело, по которому проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Пикалево женщина с ножом набросилась на своего приятеля.

Фото: pixabay.com

Теги: выборгский район, криминал, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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