На проспекте Художников отчим и пасынок устроили поножовщину

Во время драки молодой человек и его 42-летний отчим нанесли друг другу удары ножом.

В Выборгском районе отчим и пасынок порезали друг друга. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

ЧП произошло в одной из квартир дома № 41 на проспекте Художников. Во время драки молодой человек и его 42-летний отчим нанесли друг другу удары ножом.

Сейчас оба пострадавших госпитализированы.Уже возбуждено уголовное дело, по которому проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Пикалево женщина с ножом набросилась на своего приятеля.

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