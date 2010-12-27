На проспекте Художников ночью сгорел автомобиль "Опель"

В Выборгском районе спасатели тушили загоревшуюся иномарку.

В ночь на 4 декабря в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась припаркованная иномарка около жилого дома номер 31 корпус 2 по проспекту Художников.

В половину четвертого ночи к месту происшествия приехали огнеборцы. Пожар удалось ликвидировать менее чем за 15 минут. Об этом сообщают представители ГУ МЧС по региону. У тушении аварии участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Согласно полученной информации, у автомобиля “Опель” выгорел моторный отсек и салон.