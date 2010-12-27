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На проспекте Художников ночью сгорел автомобиль "Опель"
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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На проспекте Художников ночью сгорел автомобиль "Опель"

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В Выборгском районе спасатели тушили загоревшуюся иномарку.

В ночь на 4 декабря в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась припаркованная иномарка около жилого дома номер 31 корпус 2 по проспекту Художников. 
 
В половину четвертого ночи к месту происшествия приехали огнеборцы. Пожар удалось ликвидировать менее чем за 15 минут. Об этом сообщают представители ГУ МЧС по региону. У тушении аварии участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. 
 
Согласно полученной информации, у автомобиля “Опель” выгорел моторный отсек и салон. 
Теги: выборгский район , иномарка , опель , пожар , проспект художников
Категории: Новости СПб

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