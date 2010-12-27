На проспекте Героев сбили подвыпившего петербуржца

Мужчина оказался без сознания, но живой.

В Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием пешехода. Неизвестного мужчину сбили на проезжей части. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети.

Инцидент произошел около 20:30 на пешеходном переходе, у 34 дома по проспекту Героев. Свидетели событий предположили, что пострадавший был выпившим. Они высказали такое мнение после беглого осмотра жертвы.

Отметим, что к моменту прибытия скорой помощи петербуржец был жив, но без сознания. Его забрали медики.Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Ранее Piter.tv писал о том, что на перекрестке Садовой и Инженерной автобус сбил петербурженку.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

