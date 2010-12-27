На перекрестке Садовой и Инженерной автобус сбил петербурженку

Пострадавшая смогла подняться с проезжей части. Ее увезли медики.

В Петроградском районе Петербурга вечером 8 октября на дороге сбили человека. Об этом сообщили очевидцы. По данным местных жителей, на молодую девушку наехал туристический автобус. Инцидент произошел на пересечении Садовой и Инженерной улиц.

К месту аварии вызваны экстренные службы. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают причины случившегося. Свидетели событий не смогли объяснить, по чьей вине произошло ДТП.

Отметим, что жертва выжила. Ее забрала бригада скорой помощи.

Ранее Piter.tv писал о том, что легковушка "помялась" после аварии под деревней Выра.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

