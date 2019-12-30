На проспекте Энгельса мужчину сбил трамвай

Пострадавший потерял ноги.

Вечером 20 января трамвай сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители пояснили, что жертве удалось выжить, но мужчине отрезало обе ноги. Вытаскивать пострадавшего из-под общественного транспорта пришлось спасателям. Затем его погрузили на носилки и передали медикам. Инцидент произошел около 32 дома по проспекту Энгельса.

За рулем трамвая под номером 9 находилась 54-летняя водитель с 16-летним стажем работы. Она заметила нарушителя только на расстоянии около десяти метров. Женщина попыталась экстренно затормозить, но этого не вышло.

На данный момент известно, что 37-летнего пациента в тяжелом состоянии доставили в Елизаветинскую больницу. Он находится в реанимации. Ранее прохожие сообщали, что пострадавший переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. Там нет пешеходного перехода или трамвайной остановки. ГИБДД ведет проверку по данному факту.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге женщина переходила дорогу на "зеленый" и попала под машину.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Борис Петров

