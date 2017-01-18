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Вчера, 19:12
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ProkVad
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На проспекте Энергетиков загорелось кафе

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В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в одном из местных кафе.

Вечером 31 января на проспекте Энергетиков, 72 загорелось кафе. На место происшествия оперативно прибыли специальные службы.

Очевидцы сообщают, что площадь пожара составила всего 1 кв. метр. Информации о пострадавших не поступала. 

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: кафе , спб , шаверма , энергетиков
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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    Вчера 21:07

    На нижнем фото оператор видео ,снявший для Вас такой прекрасный сюжет.
    Но загорелось не кафе , а В кафе маленький уголок.
    Причина известна, только ведь она ни кому не интересна.
    Кореспондент мог бы позвонить дежурному дознавателю или хозяину кафе.
    Только ведь читатели и так схавают, зачем утруждать себя ?

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