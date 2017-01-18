На проспекте Энергетиков загорелось кафе

Вечером 31 января на проспекте Энергетиков, 72 загорелось кафе. На место происшествия оперативно прибыли специальные службы.
Очевидцы сообщают, что площадь пожара составила всего 1 кв. метр. Информации о пострадавших не поступала.
Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На нижнем фото оператор видео ,снявший для Вас такой прекрасный сюжет.
Но загорелось не кафе , а В кафе маленький уголок.
Причина известна, только ведь она ни кому не интересна.
Кореспондент мог бы позвонить дежурному дознавателю или хозяину кафе.
Только ведь читатели и так схавают, зачем утруждать себя ?