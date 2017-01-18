На проспекте Энергетиков загорелось кафе

Вчера 21:07

На нижнем фото оператор видео ,снявший для Вас такой прекрасный сюжет.

Но загорелось не кафе , а В кафе маленький уголок.

Причина известна, только ведь она ни кому не интересна.

Кореспондент мог бы позвонить дежурному дознавателю или хозяину кафе.

Только ведь читатели и так схавают, зачем утруждать себя ?