На проспекте Энергетиков прорвало трубу с холодной водой

Вода добралась до шоссе Революции, на данный момент перекрыть ее не удается.

В Петербурге на проспекте Энергетиков 16 января прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района.

Вода добралась до шоссе Революции, на данный момент перекрыть ее не удается. На месте происшествия работает аварийная бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Кроме того, стало известно, что на время ликвидации прорыва от холодного водоснабжения отключат семь домов, но только квартиры выше девятого этажа. Это произойдет из-за понижения давления в трубопроводе. "Автопарк №7 Спецтранс" начал обрабатывать проспект Энергетиков и шоссе Революции солью, чтобы не допустить замерзания воды. Сроки устранения аварии не уточняются.

По данным пресс-службы городского комитета по транспорту, в связи с прорывом трубы трасса троллейбуса №43 временно изменена. Он направлен от реки Оккервиль по действующей трассе до проспекта Энергетиков, далее – по Энергетиков, Большой Пороховской улице, проспекту Металлистов до шоссе Революции, далее – по действующей трассе.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на пересечении проспектов Стачек и Трамвайного произошло вытекание воды.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга