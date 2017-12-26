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На проспекте Девятого января вечером горел гаражный кооператив

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Во Фрунзенском районе поздно вечером горели гаражи и автомобиль.

Поздно вечером 25 декабря на Проспекте Девятого января у дома номер 2 горели гаражи. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке. Сведений о пострадавших нет. Сообщается, что в результате инцидента сгорел один автомобиль. 
 
В диспетчерскую службу МЧС звонок о происшествии поступил в районе 22 часов. Спасателям удалось ликвидировать опасность к половине двенадцатого ночи. Сотрудники пожарной службы рассказали, что выгорела обстановка и транспортное средство в кирпичном, крытом, железном гараже. На месте аварии работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. 
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Теги: гаражи , пожар , проспект девятого января , фрунзенский район
Категории: Новости СПб

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