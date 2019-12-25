Петербургские предприниматели получили 600 млн рублей на профилактику коронавируса

Налоговые органы получили более 10 тысяч заявок.

Более 10 тысяч петербургских предпринимателей получили субсидии от правительства России на проведение профилактических мероприятий по коронавирусу на сумму около 600 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного, всего налоговые органы РФ получили 300 тысяч заявок.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возобновившим работу, необходимо измерять температуру сотрудников и посетителей, следить за соблюдением дистанции в полтора метра, обеспечивать посетителей антисептиками, а персонал – индивидуальными средствами защиты. Субсидию на данные цели можно получить до 15 августа включительно, претендовать на нее могут НКО в сфере образования и социальных услуг, а также МСП из единого перечня классифицированных пляжей, гостиниц и горнолыжных трасс. На поддержку могут рассчитывать также сферы общепита, сорта, допобразования, бытовых услуг.

Ранее мы сообщали, что заработал сервис ФНС для выплаты субсидий на профилактику COVID-19.

Фото: Piter.TV