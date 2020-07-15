Заработал сервис ФНС для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и индивидуальные предприниматели, задействованные в сферах, пострадавших от пандемии, с 15 июля могут подать соответствующее заявление

Заявления будут рассматриваться в течение 3 дней. Базовая выплата составит 15 тысяч рублей, также предусмотрено по 6,5 тысяч рублей на каждого наемного работника, числящегося в штате на май 2020 года. Субсидия является единоразовой.

Предполагается, что полученные средства частично компенсируют затраты, связанные с профилактическими мероприятиями из-за эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Они предоставляются на безвозмездной основе.

Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО должны соответствовать определенным критериям. Соответствие им можно проверить с помощью service.nalog.ru.

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