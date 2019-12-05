В Новой Ладоге продают комплекс бывшей ткацкой фабрики на берегу Волхова

Цена лота составила 15,4 миллиона рублей.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу здания бывшей ткацкой фабрики на берегу Волхова, который принадлежали ликвидируемому банку "Финансовый капитал". Анонсировала грядущие торги пресс-служба РАД.

Пять административно-складских зданий, главный корпус старейшей фабрики – объект культурного наследия, расположены в Новой Ладоге на Пролетарском канале. Общая площадь зданий – порядка 4 тысячи "квадратов" и земельный участок в гектар, цена лота составила более 15 миллионов рублей. Отмечается, что в дореволюционное время на территории комплекса размещался городской "Летний сад". Рядом со старой фабрикой расположен мемориальный комплекс "Дорога жизни", несколько монастырей и соборов, краеведческий музей, а также малоэтажная застройка и яхт-клуб.

На месте зданий могут построить центр туризма и загородного отдыха.

Ранее мы писали, что здания у "Елизаровской" продают на торгах за 418 миллионов рублей.

Фото: Google-карты