Под Сланцами на предприятии обокрали сотрудника-китайца

В Ленобласти китаец пострадал от рук грабителе, которые проникли к нему в дом и украли деньги, паспорт и телефон.

В Сланцевском районе на заводе обокрали гражданина Китая. Сообщается, что инцидент произошел на деревообрабатывающем предприятии в вечернее время 7 декабря. Иностранец обнаружил взломанный шкафчик, в котором он держал 200 тысяч рублей и айфон. Также злоумышленник прихватил с собой паспорт жертвы.

По версии следствия, злоумышленник неустановленным способом проник в помещение, в которое проживают сотрудники и похитил ценные вещи. Известно, что Рабочие размещаются в одном из домов в деревне Демешкин Перевоз.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.