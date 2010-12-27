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Под Сланцами на предприятии обокрали сотрудника-китайца
Сегодня, 10:33
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lesjasap
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Под Сланцами на предприятии обокрали сотрудника-китайца

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В Ленобласти китаец пострадал от рук грабителе, которые проникли к нему в дом и украли деньги, паспорт и телефон.

В Сланцевском районе на заводе обокрали гражданина Китая. Сообщается, что инцидент произошел на деревообрабатывающем предприятии в вечернее время 7 декабря. Иностранец обнаружил взломанный шкафчик, в котором он держал 200 тысяч рублей и айфон. Также злоумышленник прихватил с собой паспорт жертвы.
 
По версии следствия, злоумышленник неустановленным способом проник в помещение, в которое проживают сотрудники и похитил ценные вещи. Известно, что Рабочие размещаются в одном из домов в деревне Демешкин Перевоз. 
 
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Теги: демешкин перевоз , деревня , китай , ограбление , сланцевский район , сланцы
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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