Под Сланцами на предприятии обокрали сотрудника-китайца

В Сланцевском районе на заводе обокрали гражданина Китая. Сообщается, что инцидент произошел на деревообрабатывающем предприятии в вечернее время 7 декабря. Иностранец обнаружил взломанный шкафчик, в котором он держал 200 тысяч рублей и айфон. Также злоумышленник прихватил с собой паспорт жертвы.
По версии следствия, злоумышленник неустановленным способом проник в помещение, в которое проживают сотрудники и похитил ценные вещи. Известно, что Рабочие размещаются в одном из домов в деревне Демешкин Перевоз.
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.