На пожаре в Кургане погиб 8-летний ребенок

Остальные члены многодетной семьи и их соседи спаслись из горящего дома.

Российские экстренные службы по Курганской области сообщили в социальных сетях о том, что нашли тело ребенка в момент ликвидации возгорания пожара. Известно, что речь идет о ситуации, которая возникла на территории частного двухквартирного здания, расположенного в административном центре региона по переулку Шатровский. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что многодетная семья проснулась от пронзительного звука пожарного извещателя, а все помещение было в густом дыму.

Родители и двое детей успели выбраться через окно. К сожалению, 8-летний мальчик не смог покинуть горящее помещение. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Жильцы из второй квартиры успели выбежать на улицу. Огнеборцы потушили огонь на площади в 140 квадратных метров. К работам привлекались 17 человек личного состава ведомства и пять единиц техники. Согласно предварительной причиной трагедии, пожар был вызван аварийным режимом работы электрооборудования.

В "двушке" на Тореза горели постельные принадлежности.

Фото и видео: ГУ МЧС России