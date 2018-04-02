На площади Восстания иномарка перевернулась на крышу‍

В центре Петербурге легковой автомобиль "прилег" на крышу из-за аварии на повороте.

В Центральном районе полиция разбиралась в ночном ДТП с машиной-перевертышем. Инцидент произошел около трех часов ночи 2 апреля.

Как сообщают очевидцы, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с Лиговского проспекта на площадь Восстания. Из-за неудачного поворота он столкнулся с другим транспортным средством. Шофер двигался по проезжей части с большой скоростью поэтому не успел вовремя затормозить. В результате аварии пострадавших нет.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.

Фото и видео: Piter.tv

