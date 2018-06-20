На площади Ленина прошел митинг против призыва в армию

Организаторы требовали отмены призыва в армию в России и полного перехода на контрактную службу.

В воскресенье, 21 апреля на площади Ленина прошел митинг против обязательного призыва в армию. Организаторы мероприятия требовали отмены призыва в армию в России и полного перехода на контрактную службу. Помимо этого, организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" недовольна запретом на использование гаджетов военными.

Отметим, что акцию согласовали с городской администрацией. С флагами и транспарантами можно было увидеть представителей молодежного "Яблока", движения "Весна". На митинге присутствовал и Борис Вишневский. В целом пришедших было меньше, чем ожидалось.

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