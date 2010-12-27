На площади Конституции образовался затор из-за неисправного светофора

По Ленинскому проспекту всегда горит зелёный сигнал светофора.

На площади Конституции по Ленинскому проспекту всегда горит зелёный сигнал светофора. На площади образуется затор. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Петербуржцы отметили, что подобная ситуация повторяется уже не первый раз. На площади Конституции зачастую из-за неправильной работы светофора образуются пробки.

Также некоторые пользователи посоветовали убрать в городе светофоры с кнопками для пешеходов. Аргументируют это тем, что часто кнопки не работают, как их не нажимай, и людям приходится перебегать дорогу на красный сигнал светофора.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП