На железнодорожной платформе в Курортном районе нашли мертвеца

В курортном районе полиция расследует смерть пожилого человека, найденного на платформе "Солнечное".

На железнодорожной платформе “Солнечное” Курортного района прохожие обнаружили мертвого мужчину. Тело петербуржца нашли около десяти часов утра 30 ноября.

В настоящее время эксперты занимаются установлением причины смерти пожилого человека. Известно, что внешних следов насильственной смерти на погибшем не выявлено. По данным от представителей закона, мужчина оказался 76-летним жителем Калининского района. По данному факту началось разбирательство. Делом занимается следственный комитет по транспорту в регионе и сотрудники МВД Финляндского линейного отдела отдела.