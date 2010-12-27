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На железнодорожной платформе в Курортном районе нашли мертвеца
Вчера, 15:24
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lesjasap
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На железнодорожной платформе в Курортном районе нашли мертвеца

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В курортном районе полиция расследует смерть пожилого человека, найденного на платформе "Солнечное".

На железнодорожной платформе “Солнечное” Курортного района прохожие обнаружили мертвого мужчину. Тело петербуржца нашли около десяти часов утра 30 ноября. 
 
В настоящее время эксперты занимаются установлением причины смерти пожилого человека. Известно, что внешних следов насильственной смерти на погибшем не выявлено. По данным от представителей закона, мужчина оказался 76-летним жителем Калининского района. По данному факту началось разбирательство. Делом занимается следственный комитет по транспорту в регионе и сотрудники МВД Финляндского линейного отдела отдела. 
Теги: курортный район , платформа , смерть человека , солнечное
Категории: Происшествия Новости СПб

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