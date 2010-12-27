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На петербургских остановках демонтируют "умное табло", которое работает на солнечных батареях
Сегодня, 21:21
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IRINA_CHALKINA
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На петербургских остановках демонтируют "умное табло", которое работает на солнечных батареях

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Уже демонтировали около 100 солнечных панелей.

На петербургских остановках занялись демонтажем информационного табла на остановках, под названием "умное табло". Об этом сообщили в пресс-центре ГКУ "Организатор перевозок".

Как пояснили в компании, причиной для демонтажа явлется прекращение работы с поставщиками, а именно с "Рикор-электроникс" и "Синертэк". В настоящий момент уже демонтировано около 100 солнечных панелей.

Напомним, что солнечные информационные панели на остановках Петербуга появились в  2015 году. На таких локациях возможно было купить билет на общественный транспорт, зарядить телефон и воспользоаться бесплатным Wi-Fi.

Фото: Pixabay

Теги: петербург , солнечные батареи
Категории: Лента новостей Новости СПб

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