На петербургских остановках демонтируют "умное табло", которое работает на солнечных батареях

Уже демонтировали около 100 солнечных панелей.

На петербургских остановках занялись демонтажем информационного табла на остановках, под названием "умное табло". Об этом сообщили в пресс-центре ГКУ "Организатор перевозок".

Как пояснили в компании, причиной для демонтажа явлется прекращение работы с поставщиками, а именно с "Рикор-электроникс" и "Синертэк". В настоящий момент уже демонтировано около 100 солнечных панелей.

Напомним, что солнечные информационные панели на остановках Петербуга появились в 2015 году. На таких локациях возможно было купить билет на общественный транспорт, зарядить телефон и воспользоаться бесплатным Wi-Fi.

Фото: Pixabay