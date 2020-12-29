На петербургских дорогах заметили солнцемобиль

Солнцемобиль может развить скорость до 30 км/час.

В Петербурге изобретатель-самоучка построил своими руками автомобиль на солнечных батареях. Накануне, 8 апреля, солнцемобиль был замечен в районе станции метро "Елизаровская". Об этом сообщил "Мегаполис".

Как рассказал водитель, когда светит солнце – аккумуляторы заряжаются – полученный заряд используется для движения. Солнцемобиль может развить скорость до 30 км/час.

Создателя солнцемобиля зовут Никита Поддубнов. В 2018 году он приехал в Петербург из Казахстана. В 2018 году молодой человек сделал ванномобиль, на котором плавал по Чёрной речке.

Видео: Мегаполис