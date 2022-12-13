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На перевале Горных Духов пострадали две петербурженки

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Туристки уже находятся в медицинском учреждении. 

Двум туристкам из Петербурга понадобилась помощь спасателей при спуске с перевала Горных Духов в Бурятии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, женщины проходили маршрут с 24 февраля в составе группы из девяти человек. Травмы они получили днём 6 марта. Из населенного пункта Кырен к ним отправились спасатели, сегодня из Иркутска к ним вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда.

Туристки уже находятся в медицинском учреждении. 

Видео: Telegram/ МЧС Бурятии

Теги: бурятия, горные духи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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