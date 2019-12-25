На севере Петербурга Chevrolet влетел в трал с экскаватором

На место ДТП приехала машина скорой помощи.

Утром 11 июня в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Суздальского и Художников Chevrolet влетел в трал с экскаватором. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как рассказали свидетели, легковушка столкнулась с тралом на повороте с Суздальского проспекта, не дав проехать большегрузу по главной. В результате ДТП у Chevrolet разбились передние фары, помялся капот. На место аварии приехала машина скорой помощи. Информация о пострадавших не сообщается. Участники ДТП затруднили проезд другим автомобилистам.

Ранее мы писали, что на Левашовском шоссе фура сломала отбойник.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Костя Хартуков