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На севере Петербурга Chevrolet влетел в трал с экскаватором
Сегодня, 10:25
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Alena_Zinovieva

На севере Петербурга Chevrolet влетел в трал с экскаватором

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На место ДТП приехала машина скорой помощи.

Утром 11 июня в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Суздальского и Художников Chevrolet влетел в трал с экскаватором. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как рассказали свидетели, легковушка столкнулась с тралом на повороте с Суздальского проспекта, не дав проехать большегрузу по главной. В результате ДТП у Chevrolet разбились передние фары, помялся капот. На место аварии приехала машина скорой помощи. Информация о пострадавших не сообщается. Участники ДТП затруднили проезд другим автомобилистам.

Ранее мы писали, что на Левашовском шоссе фура сломала отбойник.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Костя Хартуков

Теги: chevrolet, авария, дтп с тралом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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