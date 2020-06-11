На Левашовском шоссе фура сломала отбойник

Водитель большегруза не вписался в поворот.

Утром 11 июня на Левашовском шоссе при повороте на ЗСД произошла авария с участием большегруза. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель фуры не вписался в поворот и врезался в отбойник. В итоге дорожное ограждение оказалось сломанным.

На кадрах видно, что на месте аварии работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что в остановку на Славы врезался автомобиль. Пострадали трое.

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