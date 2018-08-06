На перекрестке улиц Павловская и Танкистов сбили пенсионерку

Судя по кадрам, под колеса попала нога женщины.

На перекрестке улиц Павловская и Танкистов в Колпино в воскресенье, 17 мая, произошло ДТП на пешеходном переходе.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как "Рено" сначала тормозит, а затем начинает ехать в тот момент, когда к дороге подбегает бабушка. По всей видимости, водитель не успел сориентироваться и затормозить вовремя, из-за чего женщина попала под машину. Мужчина сразу же выбежал проверить состояние пенсионерки и вызвал помощь.

Ранее мы писали, что автомобиль столкнулся с мотоциклом на Выборгской набережной.

Видео: Piter.TV