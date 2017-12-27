На пересечении Учительской и Брянцева сгорела машина

В Калининском районе ночью спасатели тушили загоревшуюся машину.

В Калининском районе ночью сгорел легковой автомобиль. Машина вспыхнула на пересечении улиц Брянцева и Учительской. Спасатели получили сигнал о происшествии около часа ночи.

По информации от огнеборцев, транспортное средство получилос серьезные повреждение. Иномарка “КИА Рио” обгорела по всему корпусу. Ликвидировать последствия пожара специалистам удалось за 15 минут. На месте инцидента работали 8 человек личного состава ГУ МЧС и 2 единицы техники.

Сведений о пострадавших нет.

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