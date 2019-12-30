На перекрестке Дачного и и Новаторов похитили девушку

Свидетели утверждают, что девушку затолкали в "Опель Корсу".

Как сообщает 78.ru, машину похитителей заметили 25 января примерно в 15:00 у дома №29 на Дачном проспекте. Злоумышленники двигались в сторону Витебского проспекта, а затем к КАД.

Похищение заметили петербуржцы, по их словам девушку затолкали в "Опель Корсу". Полиция нашла автомобиль и задержала находившихся в нем пассажиров. Их доставили в отдел для объяснения.

По факту похищения проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что разыскиваемый каршеринг нашли на Уткином проспекте. Худшие предположения подтвердились.

Фото: pixabay.com