На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

На парковке торгового центра в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей. Об этом журналистам рассказала глава пресс-службы МВД по региону Татьяна Петрова. Известно, что правоохранительные органы из "Щелковского" задержали подозреваемого.

Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из ТЦ, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления Татьяна Петрова, начальник пресс-службы полиции по Московской области

В ведомстве уточнили, что инцидент с топором произошел на Пролетарском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества. Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей.

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