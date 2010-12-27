Под Лугой 84-летний рыбак утонул из-за обломившегося льда

В Ленобласти пожилой рыбак стал жертвой таяния льдов на озере: от не выдержал веса и проломился.

В Лужском районе Ленобласти спасатели вытащили утонувшего пожилого рыбака. Мужчина провалился под лед и некоторое время находился под водой. К операции привлекались водолазы.

Тело погибшего изначально обнаружили местные жители. Труп плавал вблизи деревни Домкино на озере Врево. Утром 17 апреля 84-летний пенсионер ушел из дома, чтобы половить рыбу. Очевидно, из-за потепления температуры лед под ним обломился и он оказался в ледяной воде. Инцидент произошел ранним утром, поэтому сам момент трагедии остался для соседей незамеченным. Недалеко от места трагедии нашли рыболовные принадлежности и зеленый плащ. Там же находился скол наледи в три-пять метров и следы от обуви.

Полиция установила, что по официальным документам мужчина проживает в Санкт-Петербурге, но фактически последнее время проводил на территории Ленобласти.

Напомним, что на Дрезденской улице пятилетний ребенок выпал из окна на втором этаже.

Фото: Pixabay.com