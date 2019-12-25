На отдельных участках Буйнакского района Дагестана введён режим КТО

Силовики получили информацию о возможном нахождении в регионе боевиков.

На отдельных участках Буйнакского района Дагестана введён режим контртеррористической операции. Об этом журналистам рассказали представители оперативного штаба республики. В зоне действия данного правового режима для населения будут действовать некоторые ограничения. В частности, вводится паспортный контроль, будет проводиться досмотр транспортных средств и предприниматься другие меры.

Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района. пресс-служба оперштаба по Дагестану

В правоохранительных органах по региону уточнили, что в настоящее время в Дагестане прорабатываются сведения о возможном нахождении и передвижении по территории террористов. Режим КТО затронул участок, расположенный между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции.

Фото: Piter.tv