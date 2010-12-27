На освещение Всеволожска потратят 12 млн рублей

Отметим, что старт приема заявок от подрядчиков уже ведется.

Накануне стало известно о том, что правительство Всеволожского района организовало аукцион на ремонтные работы, относящиеся к освещению городских улиц. При этом инвестиции в освещение составят 12 млн рублей, сообщает сетевое издание "Невские новости".

Отметим, что старт приема заявок от подрядчиков уже ведется.

Сообщается, что компания, которая получит право проведения работ, должна будет заменить или отремонтировать светильники, вышедшие из строя, а также покрасить и почистить их. Кроме того, требуется снять все гирлянды и световые конструкции, развешенные к Новому году.

Ремонтные работы должны быть окончены к 31 декабря.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"