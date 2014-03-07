Молодому человеку проломили череп на остановке на Рихарда Зорге

Прохожие обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии.

Накануне в Красносельском районе Петербурга произошло нападение на 22-летнего молодого человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего в бессознательном состоянии нашли прохожие на остановке возле дома №20 на улице Рихарда Зорге. Молодого человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом костей основания лицевого черепа. Сейчас он находится в реанимации.

По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего жителя Петербурга. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что участники массовой драки на Индустриальном с кулаками набросились на полицейских.

Фото: Piter.TV