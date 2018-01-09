На окраине Петербурга подвыпивший Шрек протанцевал через дорогу

На окраине Петербурга автомобилисты заметили необычного пешехода. Видео поделились в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Шрек из одноименного мультфильма решил прогуляться по Северной столице, удивив горожан. Пользователи предполагают, что зеленый великан шел с праздника.
"Страну накрывает сезон корпоративов. На окраине Санкт-Петербурга водители уже почти не пугаются, когда дорогу переходит изрядно поддатый... Шрек!" – подписали видеозапись.
"Поддатый, поддатый, а по пешеходному идет! Точно сказочный герой", – добавляют в комментариях.
Авторы публикации сделали ситуацию еще забавнее, наложив на видео песню Сергея Шнурова.
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Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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